Ben Affleck po ločitvi pohvalil Jennifer Lopez: Ona je spektakularna

Ben Affleck je v redkem komentarju po ločitvi od Jennifer Lopez spregovoril o pevki, ki jo je pohvalil, in dodal, da ima zvezdnica tudi po njunem razhodu dober odnos z njegovimi tremi otroki. 52-letni oskarjevec se je nedavno v Los Angelesu udeležil premiere svojega novega filma The Accountant 2 , kjer se je premiere udeležil s svojimi otroki in enim od dvojčkov nekdanje žene.

"Da bo jasno, Jennifer Lopez je spektakularna, čudovita je do mojih otrok in ima krasen odnos z njimi," je povedal v izjavi za Entertainment Tonight. Igralec, ki ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner tri otroke, in pevka, ki ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem dvojčka Emme in Maxa, sta skušala ustvariti razširjeno družino. Kljub temu, da se jima ni izšlo, pa so vsi med seboj spletli močne vezi.

"Rad imam njena otroka, čudovita sta. Je zelo pomembna, prekrasna oseba z veliko integriteto, ki jo obožujem in sem ji hvaležen," je še povedal igralec, ki je na premiero pripeljal svoje otroke in enega od dvojčkov nekdanje žene. "Odnos z otroki je ena od stvari, ki mi je v življenju v veselje. Ti otroci so neverjetni in vesel sem, da je to film, ki so si ga želeli ogledati," je nadaljeval zvezdnik in pristavil, da se veseli, da se je njihova mešana družina znova združila.