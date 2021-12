Ben Affleck pojasnjuje komentarje o preteklem zakonu: To je pravo nasprotje tega, kdor sem

Ben Affleck se je pred dnevi pojavil v oddaji The Howard Stern Show, kjer je s svojimi priznanji in komentarji dvignil veliko prahu. Režiser in igralec je spregovoril o zakonu z igralko Jennifer Garner, s katero sta bila poročena 13 let, najbolj presenetljiv pa je bil komentar, da se je zaradi slabega počutja v zakonu zatekel k zlorabi alkohola. Affleck sedaj besede obžaluje in jih pojasnjuje: "Nočem, da moji otroci mislijo, da bi kdaj kaj slabega rekel o njihovi mami."

Ben Affleck se trudi popraviti škodo, ki jo je povzročil s svojimi komentarji in priznanji o nekdanjem zakonu z Jennifer Garner. Stanje je rahlo popravil v oddaji Jimmyja Kimmla, kjer je dejal, da so bile nekatere njegove besede napačno razumljene, s tem pa namigoval na komentarje, v katerih je dejal, da je bil v zakonu z nekdanjo ženo nesrečen, to pa ga je pahnilo v alkoholizem.

icon-expand Ben Affleck FOTO: Profimedia

"Nočem, da moji otroci mislijo, da bi kdaj kaj slabega rekel o njihovi mami," je dejal Jimmyju Kimmelu in omenil svoje tri otroke, 16-letno Violet, 12-letno Seraphino in devetletnega Samuela, ki jih ima z Garnerjevo. Oče treh otok je pojasnil, da se mu je celotni intervju s Sternom zdel globok, sam pa se ni zavedal, kako so zvenele njegove besede, to je dojel šele, ko je bil intervju že predvajan javnosti. Dodal je, da so nekateri poslušalci radijske oddaje njegove besede obrnili in vse skupaj prikazali ravno obratno od tistega, kar je imel sam v mislih, pozorni pa so bili le na delček pogovora.

V intervjuju je pojasnil: "Govoril sem o tem, kako zelo spoštujeva drug drugega, se imava rada in kako rada imava najine otroke, zato jih vedno postavljava na prvo mesto." Del, ki je dobil največ pozornosti, pa ga je prikazal kot najhujšega, najbolj neobčutljivega, neumnega in groznega človeka. Dodal je, da razume, da dogodki iz njegovega življenja hitro pristanejo na naslovnicah medijev, njegove fotografije pa se spremenijo v meme, a ko se stvari tičejo njegove družine, mora potegniti jasno črto in stvari razčistiti. Dejal je, da so bile izrečene besede razumljene kot pravo nasprotje tega, kakšen človek je v resnici.

Med odmevnim intervjujem v Sternovi oddaji se je Affleck razgovoril o težavah z alkoholom, ki jih je imel, ko je še bil poročen z Garnerjevo. Omenil je, da se je njegovo pitje še povečalo v obdobjih, ko sta imela zakonske težave, nato pa dejal, da bi najverjetneje še naprej imel težave s prekomernim pitjem alkohola, če bi ostal poročen z igralko: "Najverjetneje bi še naprej imel težave z alkoholom. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem sploh začel piti. Počutil sem se ujetega. Razmišljal sem, da zaradi otrok ne morem oditi, a nisem bil srečen. Kaj naj storim? Popil sem steklenico viskija in zaspal na kavču, kar je pozneje postala rešitev."