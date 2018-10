Ben Affleck prekinil molk: Pomaga, ko se zaveš, da nisi sam

Zdaj je uspešno končal z zdravljenjem na začetku tedna in se zdaj v uradni izjavi zahvalil svojim najdražjim in oboževalcem za njihovo podporo.

"Ta teden sem zaključil štiridesetdnevno bivanje v centru za zdravljenje odvisnosti od alkohola in ostajam v domači oskrbi. Podpora, ki sem jo dobil od družine, kolegov in oboževalcev, mi pomeni več, kot lahko rečem. Daje mi moč in spodbudo, da lahko govorim o svoji bolezni z drugimi,'' je na Instagramu zapisal Ben in nadaljeval:

"Boj z odvisnostjo je vseživljenjska in težka borba. Zaradi tega nisi nikoli povsem ozdravljen. To je obveza. Borim se zase in za svojo družino. Mnogo ljudi se je oglasilo na družbenih omrežjih in govorilo o svojih izkušnjah z zasvojenostjo. Vsem tem ljudem se želim zahvaliti. Vaša moč je navdušujoča in mi pomaga na različne načine, za katere si nisem mislil, da je sploh mogoče. Pomaga, ko se zaveš, da nisi sam. Pravzaprav sem se moral opomniti, da če imaš problem in poiščeš pomoč, je to znak poguma in ne šibkosti ali neuspeha.''

''S sprejemanjem in ponižnostjo izrabljam pomoč mnogih in sem hvaležen za vse ljudi okoli mene. Upam, da bom na svoji poti lahko postal vzor drugim, ki se borijo.''

Bena je na rehabilitacijo odpeljala mati njegovih otrok Jennifer Garner, s katero sta tik pred uradno ločitvijo. Ta mu ves čas stoji ob strani, ker si želi, da bi bil najboljši oče njunim otrokom, 12-letni Violet, 9-letni Seraphini in 6-letnemu Samuelu.