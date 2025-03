Ben Affleck spregovoril o ločitvi: Jennifer je nekdo, ki ga zelo spoštujem

Nekdanja zakonca sta del svoje zgodbe predstavila tudi v dokumentarnem filmu The Greatest Love Story Never Told ( Največja še nepovedana ljubezenska zgodba ) o 20-letni karieri J. Lo, ki je izšel lani. A igralec je zdaj dejal, da ljudje na podlagi omenjenega filma ne morejo sklepati o njunih zakonskih težavah. "Mislim, da je pomembno poudariti, da to ni bil vzrok za razpotje. Ni tako, kot da bi gledali dokumentarec in rekli, da zdaj razumete vse težave," je dejal.

Affleck je sicer posebej izpostavil, da ga ne moti g ovoriti o svojem zasebnem življenju. "Vse dotlej, dokler so skomunicirani moji dejanski občutki, nameni in prepričanja. Upam, da sem bil jasen, da je Lopez res nekdo, ki ga zelo spoštujem," je dejal."Obstaja težnja, da ljudje želijo identificirati vzroke za razhod. Ampak resnica je veliko bolj vsakdanja, kot bi si ljudje mislili. Ni nobenega škandala, nobenih spletk. To je le zgodba dveh oseb, ki poskušata ugotoviti svoji življenji in odnose, tako kot to počnemo vsi," je bil jasen.

Zvezdnika sta bila prvič skupaj v začetku 2000., po slabih dveh desetletjih pa sta leta 2021 obudila romanco. Leta 2022 sta se poročila, avgusta lani pa je pevka vložila prošnjo za razvezo.