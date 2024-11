Ben Affleck pripravljen na novo ljubezen, pri izbiri deklet ima poseben pogoj

Ben Affleck se drži reka, da nikoli ne gre obupati. Zvezdnik, ki se je avgusta letos soočil z novo ločitvijo od svoje druge žene Jennifer Lopez , je po pričevanju virov blizu igralca pripravljen na novo ljubezen. "Ben ni obupal nad zvezami in se končno počuti pripravljenega, da gre naprej in začne znova hoditi ven z dekleti," je Daily Mail povedal vir.

Vir blizu zvezdnika je še dodal, da je pripravljen na zmenke, a da se v kaj resnega do končane ločitve ne bo spuščal. "Ne bo se spustil v nič resnega, dokler ločitev ni zaključena," je povedal vir in poudaril, da bo igralec pri izbiri nove partnerice zelo pozoren na eno izjemno pomembno stvar.

51-letnik ima tako pred novim razmerjem za dekle zelo poseben pogoj. Želi si namreč, da je njegova nova partnerica trezna oziroma nima težav z alkoholom. "Želi se videvati z nekom, ki je trezen. Zadnji dve leti sta bili za Bena težki in ko je začel okrevati, je bilo prav to zelo pomembno. Njegovo okrevanje je na prvem mestu," je še dodal vir. Igralec se je v preteklosti večkrat spopadal z odvisnostjo, zdaj pa je že nekaj let ozdravljen, a kljub temu je njegove prijatelje skrbelo, da bi ob težavah v zakonu znova podlegel alkoholu.