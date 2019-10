Ben Affleck s pomočjo aplikacije našel ljubezen

Ben Affleckin Katie Cherrysta bila ujeta na zmenku, nekaj ur pred tem, ko sta se skupaj udeležila ene od zabav v maskah.

47-letni igralec in 33-letna glasbenica sta se do priljubljene ameriške verige kavarn pripeljala z motorjem. Ben je nosil črne kavbojke in preprosto črno majico ter modro-rumeno motoristično jakno, medtem ko je Katie nosila modre kavbojke ter jakno z vojaškim vzorcem.

Parček si je privoščil kavo nekaj ur pred večernim zmenkom, ko se je odpravil na zabavo za noč čarovnic. Kot smo že poročali, so Bena, ki se že več let zdravi od odvisnosti od alkohola, paparaci ujeli, ko je odhajal s sobotne zabave v maskah in se pri tem opotekal pri hoji.