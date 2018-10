Ben Affleck si želi postati boljši oče

Odločil se je posvetiti zdravemu življenjskemu slogu, karieri in predvsem očetovski vlogi. Z Jennifer sta v svojem skoraj 13 let dolgem zakonu postala starša trem otrokom: 12-letni Violet Garner Affleck, devetletni Seraphine Rose Elizabeth Garner Affleck in šestletnemu Samuelu Garnerju Afflecku. 46-letnik je spoznal, da je preveč časa zapravil za bitko z lastnimi notranjimi demoni in si zdaj želi biti predvsem boljši oče. Tuji fotografi so ga po zdravljenju opazili v družbi svojih dveh otrok, Seraphine in Samuela, ki ju je prišel iskat v šolo in se z njima sprehodil do avtomobila. Igralec je že zdaj v vidno boljšem fizičnem stanju, kot je bil, ko ga je nekdanja soproga že tretjič odpeljala na zdravljenje – vsekakor pa bomo lahko še spremljali, ali bo tokratna pozitivna sprememba tudi dokončna.