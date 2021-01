Ben Affleck: Tabloidi so bili do Jennifer Lopez zelo nesramni

48-letni Ben Affleck je po težkih obdobjih zaradi alkohola končno našel srečo v življenju. V nedavnem intervjuju se je spominjal preteklosti in zaroke z Jennifer Lopez, ko sta bila še na začetku svojih kariernih poti.

IgralecBen Affleck je kot gost v podkastu Awards Chatter pripovedoval o življenju, med drugim je govoril tudi o življenju z Jennifer Lopez. "Ljudje so bili v preteklosti izredno zlobni do nje. O njej so novinarji pisali zelo grde stvari, zaradi katerih bi bili v današnjem času ob službo. Zdaj je končno spoštovana za svoje delo, ki ga opravlja. Ne morem verjeti, kaj vse je dosegla, do kod je prišla. To si je še kako zaslužila!"

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se zaročila leta 2002, a sta se čez dve leti razšla. FOTO: Profimedia

Nekaj besed je povedal tudi o njunem skupnem življenju in pojavljanju v javnosti: "Vedno je v medijih neka zgodba meseca, o kateri pišejo vse mogoče. Takrat je bila to najina zaroka in najina prepoznavnost se je izjemno povečala." Igralec, ki je bil kasneje poročen z Jennifer Garner, s katero imata tri otroke, zdaj pa je srečen z mlado igralko Ano de Armas, še vedno priznava, da mu nekateri očitajo, da se preveč pojavlja v javnosti. "Ne morem biti neprestano zaprt v svoji hiši. Ven moram odnesti smeti in normalno živeti. Še vedno pa nekateri ljudje menijo, da želim le dobiti pozornost in da se želim pojaviti na prvih straneh medijev. To je absurdno!"

icon-expand Ben Affleck je trenutno srečen z Ano de Armas. FOTO: Profimedia

Ben in Lopezova sta se zaročila leta 2002, poroko sta preložila in se leta 2004 razšla. Slavna pevka je trenutno zaročena z Alexom Rodriguezom, njune poročne načrte pa je prekinila pandemija covida-19. Pred kratkim sta celo izpostavila, da se jima nikamor ne mudi, ker sta oba že okusila zakonsko življenje in poroka ni na prvem mestu.