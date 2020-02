Ben Affleck: Težko sem priznal, da sem alkoholik

"Najbolj obžalujem ločitev," je v nedavnem intervjuju za New York Times dejal igralec Ben Affleck, ki se je zaradi svojih težav z alkoholom začel oddaljevati od svoje nekdanje soproge Jennifer Garner in zato sta se leta 2018 tudi dokončno ločila.

Hollywoodski igralec Ben Affleck se je v zadnjih letih že večkrat znašel na naslovnicah tabloidov predvsem zaradi težav z alkoholom in ločitvijo z igralko Jennifer Garner. Za zvezdnika bo tudi leto 2020 precej naporno, saj ga čaka premiera drame The Way Back, v kateri igra srednješolskega košarkarskega trenerja, ki se prav tako bori z alkoholom. Ob promociji filma pa je igralec v intervjujih povedal tudi nekaj o svojem življenju. Za New York Timesje dejal: "Ogromno ljudi želi s prenajedanjem in pitjem alkohola ali spolnostjo pozabiti na težave. Toda vse to življenje le še poslabša. Občutki in dejanja se še poglabljajo in tako pristanete v še težjih položajih. To je začaran krog, ki ga ne morete prekiniti. Točno to se je zgodilo meni."

Ben Affleck najbolj obžaluje ločitev. FOTO: Profimedia

Ben je nadaljeval: "Dolgo časa sem imel pitje alkohola pod nadzorom. Ko pa sem prevečkrat pogledal pregloboko v kozarec, je začel razpadati tudi moj zakon. To je bilo med letoma 2015 in 2016. Moje težave z alkoholom so seveda ustvarile še več zakonskih težav." Jennifer in Ben sta se po dolgem obdobju prepirov in težav ločila leta 2018, a sta ostala v prijateljskih odnosih in uspešno vzgajata otroke. "Najbolj v svojem življenju obžalujem ločitev,"je čustveno dejal zvezdnik in dodal,"Zagotovo sem naredil napake in stvari, ki jih obžalujem. Vendar se moraš pogovoriti sam s sabo, se učiti iz napak in se še naprej učiti ter poskusiti narediti korak naprej."

Ben Affleck in Jennifer Garner skupaj vzgajata otroke. FOTO: Profimedia