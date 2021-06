Ben Affleck v lasvegaški igralnici preživel večer z mamo Jennifer Lopez

Hollywoodskega igralca so opazili, medtem ko je preživljal čas z Guadalupe, mamo njegove stare-nove ljubezni. V Las Vegasu sta se zabavala v igralnici, kjer so ju ujeli fotografi. Znano je, da ju druži ljubezen do iger na srečo, v katerih sta uživala, medtem ko je bila Jennifer Lopez odsotna.

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta svoje na novo obujeno razmerje še poglobila. Igralec je v odsotnosti svoje izbranke v Las Vegasu zabaval njeno mamo. Affleck in Guadalupe Rodriguez sta večer preživela v Wynn Resortu, v Las Vegasu pa sta se znašla, ker tam nastaja njegov novi projekt, v katerem sodeluje kot igralec in režiser. Za zdaj še ni znano, ali je bila pri snemanju udeležena tudi Rodriguezova.

icon-expand Ben Affleck je oboževalec iger na srečo. FOTO: Youtube

48-letnika so z simpatično gospo ujeli, ko sta bila obkrožena z varnostniki, v njuni neposredni bližini pa je bilo tudi mnogo radovednežev, ki so pristne trenutke skušali ujeti s kamero na telefonu. Na prizorišču snemanja ni bilo Lopezove, ki je mamo v preteklosti opisala kot veliko oboževalko iger na srečo. 75-letna gosta je v preteklosti v igralnicah že imela nekaj sreče. Nekoč je v igralnici v Atlantic Cityju zadela nekaj manj kot dva milijona evrov.

Affleck, ki si z bodočo taščo deli strast do iger na srečo, je bil v igralnici opažen tudi ob treh zjutraj, obiskovalci pa so ga prepoznali, čeprav je nosil črno majico in kapo s ščitkom. Zvezdnik se je za mizo, na kateri potekajo igre s kartami, vrnil po sedmih letih – vmes so mu bile tovrstne igro na srečo prepovedane, saj so ga v lasvegaškem Hard Rocku ujeli pri goljufanju.

icon-expand Guadalupe med pogovorom z enim od članov ekipe. FOTO: Youtube

Igralčevo srečanje z mamo Jennifer Lopez se je zgodilo po številnih skrivnih zmenkih z nekdanjo ljubeznijo, s katero je bil v zvezi med letoma 2002 in 2004. Fotografi so ju ujeli med oddihom v Montani ter Miamiju, po tem pa sta se skupaj napotila proti Kaliforniji, kjer se bosta ustalila in pričela novo življenje.