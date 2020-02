Ben Affleck: Z Jennifer Lopez ostajava v stikih

Igralec Ben Affleck je za promocijo novega filma The Way Back v več intervjujih spregovoril o alkoholizmu in zakonskih težavah z Jennifer Garner, za The New York Times pa je povedal tudi nekaj o nekdanji zaročenki Jennifer Lopez. Novinar Brooks Barnes je v intervjuju izpustil nekaj citatov, kjer Ben prizna, da se z J. Lo še vedno sliši. Zapis je objavil na Twitterju:"Morala bi biti nominirana (za oskarja, op. p.). Ona ima vse. Občasno sva v stikih in zelo jo spoštujem. Neverjetno je, da je svoj tako odmeven film posnela pri 50 letih."