Ben Affleck z redko opazko o slavi Jennifer Lopez: To je res noro

Čeprav so govorice o razhodu enega najbolj priljubljenih in razvpitih parov Hollywooda v zadnjih dneh, ko je Jennifer Lopez sama odpotovala na počitnice v Italijo, še glasnejše, pa si je Ben Affleck ponovno nadel poročni prstan in gostoval v pogovorni oddaji Hart to Heart, kjer se je dotaknil tudi ženine slave in njegovega odklonilnega odnosa do te, česar pa se zvezdnik niti ne trudi skrivati.

Ben Affleck ne skriva, da mu pozornost, ki jo pritegne njegova žena, ni všeč. FOTO: Profimedia icon-expand

"Z Jennifer sva nekam šla, ne spomnim se niti kam, ona pa je tako slavna, ljudje jo imajo res radi in predstavlja nekaj, kar jim je zelo všeč," je 51-letnik povedal voditelju in nadaljeval: "Meni ljudje pravijo, da imajo radi moje filme, nato pa se začnejo dreti 'J. Lo'. To je res neverjetno." Spomnil se je tudi družinskega potovanja v New York, ko sta zakonca skupaj s svojimi otroki obiskala Times Square."Šli smo si ogledat predstavo, ko pa smo prišli iz avtomobila, pa smo morali peš še kakšno ulico. Rekel sem ji, da bomo zamudili, ona pa se ni obremenjevala s tem, preprosto je rekla 'V redu'. Vsi skupaj smo se sprehodili prek Times Squarea in to je bilo nekaj res norega. Tam je bila neka ženska, ki je kadila marihuano, oblečena v vijoličen kombinezon in nekoliko pretežka, ki je začela vzvratno teči, snemati in kričati 'J. Lo!'," je pripovedoval 51-letni igralec.