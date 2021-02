Ben Affleck: Zaradi ločitve od Jennifer sem postal boljši igralec

V nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter je 48-letni Ben Affleck spregovoril o življenju in oblikovanju igralske kariere v Hollywoodu. Ključno vlogo pri uspehu je odigrala tudi ločitev od prav tako odlične igralke Jennifer Garner . O filmu Izven igrišča (The Way Back) je povedal: "Sem na takšni točki v življenju, ko imam ogromno izkušenj in se lahko popolnoma vživim v vlogo, ki mi je res zanimiva. Tako je bilo recimo pri filmu Izven igrišča."

Poudaril je, da so vzponi in padci oblikovali njegovo karierno pot. "Staranje in vse intenzivnejše osebne življenjske izkušnje so naredile igralsko kariero še zanimivejšo, ker so me pritegnili filmi in liki, ki so doživeli podobno. Začel sem sprejemati najrazličnejše izzive in postajam vse boljši."

Zvezdnik je namreč imel dolgo pot do treznosti, pri tem pa mu je pomagala tudi nekdanja soproga Jennifer. Pred enim letom se ji je v intervjuju tako zahvalil za vso podporo: "Hvala. Hvala, ker si tako odgovorna, sočutna ter super mati in oseba." Njegova odvisnost od alkohola je bila namreč tudi razlog za ločitev.