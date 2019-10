Ben Affleck znova podlegel alkoholu

Igralec Ben Affleck je bil vsaj trikrat na zdravljenju zaradi alkoholizma – leta 2001, 2017 in lani. Po zadnjem zdravljenju avgusta lani je zvezdnik zvenel zelo odločno – kljub vsakodnevnemu boju alkoholu ne bo več podlegel: "Boj z odvisnostjo je izredno težak in traja vse življenje. Zaradi tega nihče ne more ravno reči, da je zdravljenje končano, saj gre za dosmrtno obvezo. Borim se zase in za svojo družino," je bil iskren.

Še pred dnevi je tako javno zapisal, da je hvaležen za vso pomoč, zato želi tudi sam pomagati: "Že več kot eno leto okrevam ... The Midnight Mission je neverjetna organizacija, ki pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč. Pomagajo s stanovanji, usposabljanjem, razvojem in okrevanjem. Odločil sem se za donacijo, ker obstajajo ljudje, ki se vsak dan borijo z odvisnostjo, ki nimajo sredstev in potrebujejo pomoč."