Ben Stiller jezno proti Beli hiši: Ne dovolim uporabe mojih filmov

Ben Stiller je Belo hišo zaprosil, naj iz videoposnetka o iranski vojni odstrani posnetek iz njegovega filma Tropski vihar. "Nikoli vam nismo dali dovoljenja in nimamo interesa, da bi bili del vašega propagandnega stroja," je zapisal na omrežju X. Kot je dodal, vojna ni film. Za akcijsko komedijo Tropski vihar iz leta 2008 je sam namreč napisal scenarij, film pa je tudi produciral, režiral in v njem zaigral.
Bela hiša je videoposnetek objavila na omrežju X približno teden dni po začetku iranske vojne, komentirala pa ga je z besedami: "Pravica po ameriško." Posnetek prikazuje odlomke iz različnih filmov, vključno s Tropskim viharjem, Top Gunom in Iron Manom 2, ki so pomešani z resničnimi posnetki, kot so posnetki z ameriškim obrambnim ministrom Petom Hegsethom.
Ameriška vlada je v preteklosti že večkrat uporabila znano glasbeno in filmsko gradivo, zaradi česar so se zvezdniki, med njimi nazadnje pevka Sabrina Carpenter, pritoževali nad nepooblaščeno uporabo njihove intelektualne lastnine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.