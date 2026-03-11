Ben Stiller jezno proti Beli hiši: Ne dovolim uporabe mojih filmov

Ben Stiller je Belo hišo zaprosil, naj iz videoposnetka o iranski vojni odstrani posnetek iz njegovega filma Tropski vihar . "Nikoli vam nismo dali dovoljenja in nimamo interesa, da bi bili del vašega propagandnega stroja," je zapisal na omrežju X . Kot je dodal, vojna ni film. Za akcijsko komedijo Tropski vihar iz leta 2008 je sam namreč napisal scenarij, film pa je tudi produciral, režiral in v njem zaigral.

Bela hiša je videoposnetek objavila na omrežju X približno teden dni po začetku iranske vojne, komentirala pa ga je z besedami: "Pravica po ameriško." Posnetek prikazuje odlomke iz različnih filmov, vključno s Tropskim viharjem, Top Gunom in Iron Manom 2, ki so pomešani z resničnimi posnetki, kot so posnetki z ameriškim obrambnim ministrom Petom Hegsethom.

Ameriška vlada je v preteklosti že večkrat uporabila znano glasbeno in filmsko gradivo, zaradi česar so se zvezdniki, med njimi nazadnje pevka Sabrina Carpenter, pritoževali nad nepooblaščeno uporabo njihove intelektualne lastnine.