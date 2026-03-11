Naslovnica
Tuja scena

Ben Stiller jezno proti Beli hiši: Ne dovolim uporabe mojih filmov

New York, 11. 03. 2026 07.58 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
STA K.A.
Ben Stiller

Videoposnetek o iranski vojni, ki ga je na omrežju X objavila Bela hiša, je močno razjezil igralca Bena Stillerja. Zvezdnik namreč ne želi, da bi bili njegovi filmi del propagande, zato je zahteval, da se posnetek odstrani. Dejal je, da vojna ni film in da nikoli ni dal dovoljenja za objavo. Ameriška vlada je v preteklosti sicer že večkrat uporabila znano glasbeno in filmsko gradivo, s čimer je razjezila zvezdnike.

Ben Stiller je Belo hišo zaprosil, naj iz videoposnetka o iranski vojni odstrani posnetek iz njegovega filma Tropski vihar. "Nikoli vam nismo dali dovoljenja in nimamo interesa, da bi bili del vašega propagandnega stroja," je zapisal na omrežju X. Kot je dodal, vojna ni film. Za akcijsko komedijo Tropski vihar iz leta 2008 je sam namreč napisal scenarij, film pa je tudi produciral, režiral in v njem zaigral.

Ben Stiller
Ben Stiller
FOTO: Profimedia

Bela hiša je videoposnetek objavila na omrežju X približno teden dni po začetku iranske vojne, komentirala pa ga je z besedami: "Pravica po ameriško." Posnetek prikazuje odlomke iz različnih filmov, vključno s Tropskim viharjem, Top Gunom in Iron Manom 2, ki so pomešani z resničnimi posnetki, kot so posnetki z ameriškim obrambnim ministrom Petom Hegsethom.

Ameriška vlada je v preteklosti že večkrat uporabila znano glasbeno in filmsko gradivo, zaradi česar so se zvezdniki, med njimi nazadnje pevka Sabrina Carpenter, pritoževali nad nepooblaščeno uporabo njihove intelektualne lastnine.

ben stiller bela hiša igralec razočaranje posnetek vojna

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peT99
11. 03. 2026 09.44
Ga podpiram pri njegovi odločitvi inu veljavljanju te pravice. Se pa je smiselno vprašati ali bi vsi te zvezdniki ravnali enako v nasprotnem primeru ? Ciljam predvsem na objektivnost pri takšnih odločitvah.
Odgovori
0 0
Viva Espana
11. 03. 2026 09.48
saj ravno v tem grmu tiči zajec. nasprotnega primera sploh nebi nikoli bilo, ker to je način mentalno nedoraslega Donalda
Odgovori
0 0
Viva Espana
11. 03. 2026 09.42
Starši so ga lepo vzgojili
Odgovori
0 0
otki2012
11. 03. 2026 08.58
trump ga bo izselil na rob aljaske ali pa celo iz usa. Ben škoda te je.
Odgovori
+1
2 1
Soul
11. 03. 2026 08.53
Pravilno!! Kajti videti je, da se sanjači v Beli hiši obnašajo kot v filmu in očitno verjamejo, da je tudi realnost del scenarija.
Odgovori
+9
11 2
otki2012
11. 03. 2026 08.59
v WH so prej kot sanjači , ljudje ki nimajo vseh doma. Na žalost.
Odgovori
+2
3 1
Viva Espana
11. 03. 2026 08.42
bravo Ben
Odgovori
+8
10 2
proofreader
11. 03. 2026 08.32
Irancem pa bi brez pomislekov dovolil uporabo posnetka?
Odgovori
-10
3 13
Maxx365
11. 03. 2026 09.06
A to je rekel?
Odgovori
+2
2 0
vlahov
11. 03. 2026 08.25
Še en , ki se vpleta v politiko.
Odgovori
-9
2 11
klop12
11. 03. 2026 08.41
a tko kot nepremičninar?
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
