Ben Stiller o zadnjih dneh očeta Jerryja: Do konca je imel smisel za humor

Povedal je, da je imel Jerry še vedno enak smisel za humor kot vedno, čeprav je vedel, da umira: "Upočasnjeval se je, imel je veliko problemov. In zadnji teden ali dva sta bila zanj sploh težka. A odšel je zelo mirno in do konca je imel smisel za humor. Bil je smešen in vedno je bil zvest samemu sebi. Star je bil skoraj 93 let in mislim, da je telo sporočalo, da je bil čas za odhod," je povedal Ben, ki pa se je dotaknil tudi otroških spominov.

To, da je tudi Ben igralec, ni bilo vedno v načrtu. Predvsem zato, ker sta bila starša, Jerry in Anne Meare, v svojem poslu tako dobra. "Ko sem imel nekih osem ali devet let, sem vedel, da imam rad filme in hotel sem postati režiser. Oče me je pri tem zelo podpiral. Šel je v trgovino in mi kupil kamero ter poskrbel za vse potrebščine, nujne za snemanje in montiranje videov. Tudi igral je v 'filmih', ki sem jih posnel," se je spominjal in dodal:"Vedno je bil zelo prisoten. Tudi, ko sem bil najstnik in sem skušal ugotoviti, kaj želim biti, me je spodbujal, čeprav sem ga odganjal stran od sebe." Povedal je, da je v najstništvu začel razmišljati o igralski karieri, a da je zaradi uspeha staršev okleval: "Moj prvi nagon je bil, da so moji starši smešni, jaz pa zato hočem biti resen! No, očitno ni šlo v tej smeri." (smeh) Priznal je celo, da še danes meni, da je v igri slabši kot njegovi starši, da se z njima preprosto ne more kosati."Nisem pa nikoli čutil, da je to nekakšno tekmovanje. Ker bi, iskreno, izgubil."