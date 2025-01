Ben Stiller ponovno skupaj z nekdanjo ženo

OGLAS

Priljubljen igralec Ben Stiller in njegova nekdanja žena Christine Taylor sta bila skoraj dve desetletji zaljubljen in stabilen par na hollywoodskemu parketu, nato pa sta leta 2017 javnost seznanila s svojo ločitvijo. Štiri leta sta živela ločeno, nato pa sta se v času pandemije odločila, da ponovno poskusita in se od takrat za svoj odnos garata, je povedal 59-letni Stiller, ki je v nedavnem intervjuju spregovoril o času ločitve. "Ne vem, kako se je to zgodilo, vem samo, da sva si tega oba želela," se je leta 2017 in razhoda spomnil igralec."Moraš se potruditi, to je glavno. Zdaj se trudiva vsak dan, ko sva skupaj, ničesar ne jemljeva za samoumevno," je povedal o trenutnem stanju njunega obnovljenega odnosa.

Ben Stiller in Christine Taylor FOTO: AP icon-expand

Ben in Christine sta leta 2022 torej naznanila spravo in presenetila širšo javnost, saj ni veliko zgodb, ki bi dobile drugo priložnost za nov, svež začetek. "Mislim, da včasih ni najbolj pametno, če se ljudje pobotajo, včasih pa morda uspe. In za naju je bila to prava stvar," je Ben razkril."Zdaj vem, da lahko čez noč izgine vse in je zame najin odnos s Christine pravo darilo. Ceniva vsak dan in zelo sva srečna, da sva ponovno skupaj," je o hvaležnosti za novo priložnost z nekdanjo ženo in ljubeznijo svojega življenja povedal Ben. Ko so ga vprašali o nasvetu, ki bi ga dal vsem, ki se morda soočajo s podobno situacijo, v kateri se je znašel sam, pa je dejal:"Ne vem. Sam sem samo izredno hvaležen in žal nimam kakšnega pretirano pametnega nasveta za dobro razmerje. Samo en kup hvaležnosti, da sva ponovno skupaj."