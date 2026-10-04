Ben Stiller: Snemanje z ženo je bilo nekaj najboljšega za najin zakon

Ko je film Zoolander leta 2001 prišel v kinematografe, je Ben Stiller kot nekoliko prismuknjeni maneken Derek Zoolander zaigral ob Christine Taylor, ki je upodobila novinarko Matildo Jeffries. "To je bilo nekaj najboljšega za naju s Christine, saj sva se ravno poročila. Snemanje filma ti vzame ves čas, zato je bil to odličen način, da sva prvo leto zakona preživela skupaj," je takrat povedal za People. Film je bil zanj še posebej oseben, saj sta se mu pred kamerami pridružila tudi njegova starša, komika Jerry Stiller in Anne Meara.

Ben Stiller v filmu Zoolander iz leta 2001 FOTO: Profimedia

Zanimivo pa je, da 55-letna Christine vloge skoraj ne bi dobila. Ker sta bila s Stillerjem par, sprva sploh ni želela na avdicijo, saj se je bala neprijetne situacije, če je ustvarjalci ne bi izbrali. Vlogo so nato ponudili drugim igralkam, med drugim Sarah Jessici Parker, na koncu pa je vendarle pripadla njej. "Vedno se šalim, da sem bila četrta izbira in poceni, zato so me izbrali," se je leta pozneje pošalila igralka.