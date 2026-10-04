Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ben Stiller: Snemanje z ženo je bilo nekaj najboljšega za najin zakon

Los Angeles, 04. 10. 2026 09.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Ben Stiller: Snemanje z ženo je bilo najboljše za najin zakon

Kultna komedija Zoolander praznuje 25 let, Ben Stiller pa se ob obletnici spominja tudi prav posebnega obdobja v zasebnem življenju. V filmu je namreč zaigral ob svoji ženi Christine Taylor, s katero sta bila takrat poročena šele leto dni. Igralec je pozneje priznal, da je bilo skupno snemanje ena najboljših stvari za njun sveži zakon.

Ko je film Zoolander leta 2001 prišel v kinematografe, je Ben Stiller kot nekoliko prismuknjeni maneken Derek Zoolander zaigral ob Christine Taylor, ki je upodobila novinarko Matildo Jeffries. "To je bilo nekaj najboljšega za naju s Christine, saj sva se ravno poročila. Snemanje filma ti vzame ves čas, zato je bil to odličen način, da sva prvo leto zakona preživela skupaj," je takrat povedal za People. Film je bil zanj še posebej oseben, saj sta se mu pred kamerami pridružila tudi njegova starša, komika Jerry Stiller in Anne Meara.

Ben Stiller v filmu Zoolander iz leta 2001
Ben Stiller v filmu Zoolander iz leta 2001
FOTO: Profimedia

Zanimivo pa je, da 55-letna Christine vloge skoraj ne bi dobila. Ker sta bila s Stillerjem par, sprva sploh ni želela na avdicijo, saj se je bala neprijetne situacije, če je ustvarjalci ne bi izbrali. Vlogo so nato ponudili drugim igralkam, med drugim Sarah Jessici Parker, na koncu pa je vendarle pripadla njej. "Vedno se šalim, da sem bila četrta izbira in poceni, zato so me izbrali," se je leta pozneje pošalila igralka.

Preberi še Ben Stiller jezno proti Beli hiši: Ne dovolim uporabe mojih filmov

Zoolander, v katerem poleg Stillerja in Taylorjeve nastopata tudi Owen Wilson in Will Ferrell, je sčasoma postal ena najbolj prepoznavnih komedij začetka tisočletja, Derekov znameniti pogled pa eden najbolj kultnih trenutkov filma. Zvezdniški par je pozneje dobil dva otroka, leta 2017 oznanil razhod, nato pa se leta 2022 znova pobotal. Leta 2016 sta se skupaj vrnila tudi v nadaljevanju Zoolander 2.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ben Stiller Christine Taylor Zoolander

Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje

Moskisvet.com Vroča igralka takoj po poroki skočila v posteljo k drugemu, mož pa...
24ur.com Pierce Brosnan ženi: Vse bi ponovil
Bibaleze.si Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Moskisvet.com Svojo 34 let mlajšo ženo je grabil, kakor da je zadnji dan
Moskisvet.com Z njo je svojo ženo varal kar 26 let
Zadovoljna.si Tako lepo poročno obleko je izbrala mlada nevesta
Zadovoljna.si Razmišljala sta o ločitvi, zdaj pa ne more umakniti rok z nje
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
cekin
Portal
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Slovenija ga je vzela za svojega – zakaj je tako priljubljen?
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984