Bena Afflecka opazili med strežbo v lokalu s hitro hrano

Hollywoodskega zvezdnika Bena Afflecka so pred kratkim opazili med sprejemanjem naročil in strežbo kave v priljubljenem lokalu s hitro prehrano v Bostonu. Pri njegovi novi službi mu je pomagala tudi žena Jennifer Lopez, ki je bila ena izmed njegovih strank na prevzemnem okencu, pevko pa so opazili, ko se je k prevzemnemu pultu pripeljala v belem terencu, kjer je od Afflecka prevzela svoje naročilo. icon-expand Ben Affleck se je preizkusil v strežbi. FOTO: Profimeda A vse ni bilo tako, kot se je zdelo na prvi pogled. 50-letni Affleck je namreč snemal oglas za priljubljeno verigo s hitro prehrano, ob njem pa je nastopila tudi Lopezova, To je njun prvi skupni projekt od leta 2003, ko sta skupaj zaigrala v filmu Gigli. Igralec je deloval dobre volje, oblečeno pa je imel majico z logotipom podjetja in ujemajočo se kapo s ščitnikom. Žarela je tudi njegova žena, ki je nosila plašč bele barve z ujemajočim pulijem in spodnjim delom trenirke, vse skupaj pa je kombinirala z rjavo torbico, med tem ko je naročala svojo kavo. icon-expand FOTO: Profimeda icon-chevron-left icon-chevron-right Zdi se, da je Ben velik oboževalec blagovne znamke, že več tednov pa so ga v javnosti opažali z lončkom z njihovo kavo, igralec pa naj bi bil velik ljubitelj njihove ledene kave. Fotografija iz leta 2020, na kateri igralec odvrže lonček njihove pijače pred svojim domom, pa je hitro postala viralni meme. PREBERI ŠE Speči Ben Affleck postal tarča spletnih šal Zvezdnika sta se poročila julija 2022 v Las Vegasu, pozneje pa sta priredila še veliko zasebno praznovanje, kjer sta zaobljube izmenjala še pred družinskimi člani in zvezdniškimi prijatelji. Pevka je ob koncu leta delila še nekaj fotografij poroke, ki javnosti še niso bile dostopne. Ob pregledu leta, ki ga je s fotokolažem objavila pred iztekom leta, se je še posebej osredotočila na meseca julij in avgust, ki sta bila njuna medena meseca.