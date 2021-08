Bena Afflecka ujeli v objektiv med ogledovanjem zaročnih prstanov

Ben Affleck se je v družbi svoje mame Chris in sina Samuela Mondaya odpravil v nakupovalno središče v kalifornijski soseski Century City. Zvezdnik je zašel tudi v prestižno prodajalno nakita Tifanny, kjer je seveda v trenutku pritegnil pozornosti, paparaci pa so njegov obisk tudi ovekovečili. Po poročanju spletne strani Page Six si je zvezdnik ogledoval zaročne prstane. Ali to pomeni, da je njegova zveza z Jennifer Lopez , ki je znova vzklila letos spomladi, že toliko napredovala, da že razmišljata o poroki?

Spomnimo, da je Affleck J.Lo prvič zaročil novembra 2002. Takrat je izbral zaročni prstan z ogromnim 6,1-karatnim rožnatim diamantom Harryja Winstona, zanj pa je odštel približno 2,5 milijona dolarjev, kar pomeni 2,1 milijona evrov. Zaročenca sta se odločila, da preložita poroko, ki sta jo načrtovala v letu 2003. V izjavi sta takrat dejala, da sta se zato odločila, zaradi ’’pretirane pozornost medijev". Ženin in nevesta sta se zaradi pritiska in vse pozornosti, ki sta je bila deležna, celo poigravala z idejo, da bi za vabo najela tri neveste na treh različnih lokacijah in tako izigrala medije. A na koncu se za to možnost nista odločila.

Zaročenca sta se nato dokončno razšla leta 2004: "Jennifer Lopez je razdrla zaroko z Benom Affleckom. V tem težkem času vas prosimo, da spoštujete njeno zasebnost," je v izjavi za People takrat sporočil njen tiskovni predstavnik.

Spomnimo, da sta 52-letna J.Lo in 49-letni Affleck ljubezenske iskrice znova zanetila aprila letos, komaj mesec za tem, ko je slavna pevka dokončno razdrla dveletno zaroko z Alexom Rodriguezom. Stara nova zaljubljenca sta vse do takrat velika vaba za paparace, ki spremljajo vsak njun gib. Pred tedni sta v Evropi dopustovala na razkošni jahti, na kateri je J.Lo tudi praznovala svoj 52. rojstni dan. Priložnost pa sta izkoristila tudi za to, da sta s fotografijo na Instagramu uradno naznanila, da sta v zvezi.