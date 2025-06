Benečani bodo ovirali gibanje Bezosovih svatov: Benetke tega ne potrebujejo

Del Benečanov, ki nasprotuje poroki enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa in njegove partnerke Lauren Sanchez v idiličnem italijanskem mestecu, ne popušča pri svojih zahtevah. V ta namen so po celem mestu izobesili letake z napisom No space for Bezos (Ni prostora za Bezosa), ob tem pa s turna na otoku San Giorgio Maggiore, kjer naj bi potekal del slavja, izobesili prečrtan Bezosov priimek.