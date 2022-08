Benedict Cumberbatch v gneči varuje svoje oboževalke

Igralec Benedict Cumberbatch je znan po tem, da je igral že vse vrste likov, nazadnje tudi Doktorja Strangea v Marvelovih filmih o superjunakih. A tudi kadar ne igra superjunaka, Cumberbatch vedno ostane prijazen do svojih oboževalcev. V posnetku, ki je zakrožil po spletu, ga vidimo braniti mlado oboževalko, ki je od igralca želela avtogram. Čeprav so bile ob Cumberbatchevem odhodu iz stavbe na Times Square postavljene pregrade, so oboževalci od igralca želeli avtogram. Med prerivanjem so bili zelo nezadovoljni.

Oboževalko so med čakanjem na igralčev avtogram prerivali drugi oboževalci, zato jih je oskarjev nagrajenec večkrat prosil, naj se umaknejo in ji dajo nekoliko več prostora, saj je opazil, da ji je neudobno. Ko so se mu za prerivanje opravičili, jih je igralec opozoril, da se morajo opravičiti njej: "Ne ti, draga," je igralec rekel oboževalki, ki se je skupaj z ostalimi želela umakniti. "Ljudje, ki te potiskajo. To delam zate," je še dodal.

Benedict Cumberbatch ostaja superjunak tudi v resničnem življenju, s svojimi dejanji pa vedno znova pokaže, kako empatičen je. Druga oboževalka je na Facebooku zapisala: "To je TOČNO tako, kot se je zgodilo tudi meni nekaj let nazaj, ko me je množica prerivala in me je s svojimi rokami objel, da mi be zavaroval, ko sem padla naprej. Zakričal jim je, naj se umaknejo, ko so me skoraj skoraj zmečkali. Nato je podpisal samo mojo Sherlockovo knjigo. Bil je tako glasen, da ga še danes slišim."