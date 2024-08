Beneški filmski festival: priredili urnik, da se Brad in Angelina ne bosta srečala

OGLAS

81. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah se bo udeležil tudi bivši igralski par, Brad Pitt in Angelina Jolie. Organizatorji beneškega festivala so s sprejemanjem dodatnih previdnostnih ukrepov sestavili poseben urnik in tako poskrbeli, da se zvezdnika ne bosta srečala.

Angelina Jolie na 81. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah.

Nedavno je umetniški direktor dogodka Alberto Barbera v intervjuju za ameriške medije dejal, da so na festivalu posebej poskrbeli, da se filmi slavnega bivšega para ne bi prekrivali na sporedu in tako ne bi prišlo do kakršnih koli neprijetnih situacij. "Angelina bo na dogodek prišla prvi dan, in takoj zatem pa festival zapustila s filmskim režiserjem Pablom Larraínom. Brad bo v Benetke prišel šele v soboto. Nikakor se ne moreta videti na prizorišču, na katerem se odvija festival," je dejal.

Nekdanji par Brad Pitt in Angelina Jolie.

Neznani vir je povedal, da hollywoodska zvezdnika nista sama prosila, da festival prilagodi urnik njunima filmoma. "Nihče ni zahteval tega, organizatorji so bili so dovolj modri, da so to naredili sami," je še povedal.

49-letna Angelina je v Italijo pripotovala že dan pred začetkom festivala, kjer je debatirala o svojem filmu Maria, ki govori o operni pevki Marii Callas. 60-letni Brad pa bo zaradi svojega filma Wolfs v katerim igra skupaj z Georgeom Clooneyjem v mesto prišel v naslednjih dneh.

Brad Pitt in George Clooney skupaj v filmu, ki se bo predvajal na beneškem festivalu.