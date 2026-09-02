Benetke preplavili zvezdniki: Med prvimi tudi George Clooney

V Benetkah se je začel 83. mednarodni filmski festival, ki bo vse do 12. septembra gostil številne filmske premiere in največja imena svetovne kinematografije. Že prvi dan festivala so v mesto začeli prihajati številni zvezdniki, med najbolj odmevnimi prihodi pa je bil George Clooney, eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, znan po filmih Oceanovih enajst, Michael Clayton in Potomci, ki je v Benetke prispel skupaj z ženo Amal. Hollywoodski zvezdnik ima letos še posebej pomembno vlogo, saj bo na otvoritveni slovesnosti prejel zlatega leva za življenjsko delo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right George Clooney je v Benetke prispel z ženo Amal. Profimedia

George Clooney je v Benetke prispel z ženo Amal. Profimedia

George Clooney bo letos prejel zlatega leva za življenjsko delo. AP

George Clooney bo letos prejel zlatega leva za življenjsko delo. AP







Nagrado bo Clooneyju podelila njegova igralska kolegica in dolgoletna prijateljica Laura Dern, oskarjevka, ki jo poznamo iz filmov Jurski park, Marriage Story in serije Majhne laži. Lauri, ki je prav tako že prispela v Benetke je ob prihodu družbo delala igralka Kate Mara, znana predvsem po seriji Hiša iz kart ter filmih Marsovec in Fantastični štirje.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Nagrado bo Clooneyu podelila Laura Dern Profimedia

V Benetke prispela tudi Kate Mara Profimedia



V Benetkah je tudi gledališka igralka Maggie Gyllenhaal, starejša sestra igralca Jaka Gyllenhaala, ki letos predseduje sedemčlanski mednarodni žiriji glavnega tekmovalnega programa. Ta bo odločala o prejemniku zlatega leva in drugih glavnih nagrad festivala.

Maggie Gyllenhaal letos predseduje glavni festivalski žiriji. FOTO: AP

Med prvimi gosti je prispel tudi režiser Danny Boyle, z oskarjem nagrajeni britanski režiser, čigar film Ink odpira letošnji tekmovalni program. Z njim so v Benetke prišli tudi igralci Claire Foy,britanska igralka, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo kraljice Elizabete II. v seriji Krona, Guy Pearce in Jack O'Connell, ki nastopajo v filmu.

Režiser Danny Boyle z igralsko zasedbo filma Ink. FOTO: Profimedia