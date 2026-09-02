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Benetke preplavili zvezdniki: Med prvimi tudi George Clooney

Benetke, 02. 09. 2026 17.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Benetke preplavili zvezdniki: Med prvimi tudi George Clooney

Benetke so znova v znamenju filma in zvezdniškega blišča. Začel se je 83. beneški filmski festival, v mesto pa že prihajajo številna znana imena iz sveta filma. Med prvimi so v Benetke prispeli George in Amal Clooney, Laura Dern, Kate Mara, Maggie Gyllenhaal, Danny Boyle, Claire Foy, Guy Pearce in Jack O'Connell, seznam zvezdniških gostov pa se bo v prihodnjih dneh še precej podaljšal.

V Benetkah se je začel 83. mednarodni filmski festival, ki bo vse do 12. septembra gostil številne filmske premiere in največja imena svetovne kinematografije. Že prvi dan festivala so v mesto začeli prihajati številni zvezdniki, med najbolj odmevnimi prihodi pa je bil George Clooney, eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, znan po filmih Oceanovih enajst, Michael Clayton in Potomci, ki je v Benetke prispel skupaj z ženo Amal. Hollywoodski zvezdnik ima letos še posebej pomembno vlogo, saj bo na otvoritveni slovesnosti prejel zlatega leva za življenjsko delo.

Nagrado bo Clooneyju podelila njegova igralska kolegica in dolgoletna prijateljica Laura Dern, oskarjevka, ki jo poznamo iz filmov Jurski park, Marriage Story in serije Majhne laži. Lauri, ki je prav tako že prispela v Benetke je ob prihodu družbo delala igralka Kate Mara, znana predvsem po seriji Hiša iz kart ter filmih Marsovec in Fantastični štirje.

V Benetkah je tudi gledališka igralka Maggie Gyllenhaal, starejša sestra igralca Jaka Gyllenhaala, ki letos predseduje sedemčlanski mednarodni žiriji glavnega tekmovalnega programa. Ta bo odločala o prejemniku zlatega leva in drugih glavnih nagrad festivala.

Maggie Gyllenhaal letos predseduje glavni festivalski žiriji.
Maggie Gyllenhaal letos predseduje glavni festivalski žiriji.
FOTO: AP

Med prvimi gosti je prispel tudi režiser Danny Boyle, z oskarjem nagrajeni britanski režiser, čigar film Ink odpira letošnji tekmovalni program. Z njim so v Benetke prišli tudi igralci Claire Foy,britanska igralka, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo kraljice Elizabete II. v seriji Krona, Guy Pearce in Jack O'Connell, ki nastopajo v filmu.

Režiser Danny Boyle z igralsko zasedbo filma Ink.
Režiser Danny Boyle z igralsko zasedbo filma Ink.
FOTO: Profimedia

Zvezdniških prihodov pa še zdaleč ni konec. V prihodnjih dneh med drugim pričakujejo Roberta Pattinsona, Penélope Cruz in Javierja Bardema, Rooney Maro, Orlanda Blooma, Susan Sarandon, Alicio Vikander. V Benetke naj bi prispela tudi brata Liam in Noel Gallagher iz skupine Oasis, saj bo na festivalu svetovno premiero doživel dokumentarec Oasis: Don't Look Back in Anger, ki spremlja njuno veliko povratniško turnejo. Beneški filmski festival bo trajal do 12. septembra, zato bodo Benetke v prihodnjih dneh zagotovo gostile še številna znana imena.

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83. beneški filmski festival George Clooney Maggie Gyllenhaal Lauri Dern benetke Danny Boyle

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