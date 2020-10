Benjamin Keough pokopan ob dedku Elvisu Presleyju

Benjamin Keough , ki je umrl star 27 let, je bil po besedah številnih videti kot legendarni dedek. Vnuk Elvisa Presleyja se je poslovil v sredini julija 2020 in za seboj pustil užaloščeno mater, Liso Marie Presley . Smrt sina je poleti potrdil njen medijski predstavnik in dodal, da je glasbenica 'zlomljena in neutolažljiva'.

Elvisovega potomca so po nekaj mesecih pokopali ob glasbeni legendi in drugih članih družine. Novico so na uradni Facebookovi strani potrdili upravitelji posestva Graceland. Zapisali so:''Benjamin Storm Presley Keough je bil pokopan na vrtu Meditation v Gracelandu ob družini, ki vključuje tudi njegovega dedka Elvisa Presleyja, prababico Gladys Presley, pradedka Vernona Presleya in praprababico Minnie Mae Presley.''