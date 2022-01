Benji Madden Cameron Diaz javno čestital za obletnico poroke

Na njegov iskren in globok zapis pa se je že odzvala njegova žena, igralka Cameron Diaz, ki je pod njegovo objavo komentirala: "Iz dneva v dan te ljubim bolj. Srečno, mirno, dosledno, zvesto in brezpogojno. Strastna in globoka je najina ljubezen. Ljubim te za vedno in za zmeraj."

"Danes mineva sedem let, odkar sem poročen. Vedno sem sanjal, da bom imel takšno družino. Srečna, mirna, dosledna, zvesta in brezpogojna, enako polna strasti in globine," je na Instagramu zapisal Benji Madden , nekdanji kitarist zasedbe Good Charlotte . "To, da temu rečem medeni tedni, ne zajema vsega. Resnično življenje. Edini pravi izziv, ki ga imamo, je, da čas teče počasneje, saj življenje na poti sreče teče hitro. Vedno in za vedno, vedoč, da smo doma. Cameron Diaz, čestitke za obletnico. Ljubim te!"

Marca je za Yahoo Finance Presents spregovorila o tem, kako se je spremenil njen pogled na življenje in njene prioritete, potem ko sta z možem dobila deklico.

"Trenutno sem v čisto drugačnem življenjskem obdobju. Sem tukaj z družino in to je stvar, ki me v življenju najbolj izpopolnjuje. Imeti družino, biti poročena in imeti to celico. To je resnično najboljše." Ob tem je še dodala, da trenutno v sebi nima tega, kar potrebuje igralec, da posname film: "Vsa moja energija je tukaj."

49-letna zvezdnica, ki je nazadnje zaigrala leta 2014 v filmu Annie, je marca 2018 v intervjuju za Entertainment Weekly potrdila, da se je upokojila.

"Pravkar sem se odločila, da si želim drugačne stvari v svojem življenju," je Diaz povedala Gwyneth Paltrow avgusta 2020. "Tako dolgo sem se trudila, tako dolgo delala, snemala filme in to je res garanje. Nisem si dala prostora za svoje osebno življenje. Potem sem se odločila, da ne bom več snemala filmov in se res osredotočila na svoje osebno življenje, osebne odnose z družino in prijatelji. Potem sva se spoznala z Benjijem in sva se skoraj takoj poročila, ker sva oba vedela, da morava to storiti."