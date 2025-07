Benny Blanco ne prepozna vseh svojih pesmi: Star sem

"Vsake toliko sem v restavraciji in si rečem: 'O, moj bog, ta pesem je zelo dobra.' Potem uporabim Shazam in ugotovim, da je moja pesem," je dejal. Gre za aplikacijo, s pomočjo katere posameznik lahko ugotovi naslov in izvajalca oziroma izvajalko skladbe, ki se predvaja.

"Star sem in ne morem si vsega zapomniti. Ustvaril sem že okoli sto pesmi, ki so bile izdane," je še dodal. Zaradi voditeljevega začudenja je vrnil žogico in ga vprašal, ali se on spomni vseh oddaj, ki jih je posnel.

Blanco v zadnjem obdobju sodeluje predvsem s partnerico Seleno Gomez, s katero sta pred kratkim izdala skupni album.