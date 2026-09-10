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Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez

Los Angeles, 10. 09. 2026 14.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez

Selena Gomez in Benny Blanco bosta konec meseca praznovala prvo obletnico poroke, glasbeni producent pa je zdaj razkril nove podrobnosti njunega velikega dne. Kot je povedal, je 34-letna pevka o svoji sanjski poroki razmišljala že kot deklica, zato sta želela poskrbeti, da bo njun dan videti prav tako, kot si ga je od nekdaj predstavljala.

Benny Blanco je v svojem podkastu Friends Keep Secrets spregovoril o poroki s Seleno Gomez, s katero sta si večno zvestobo obljubila 27. septembra lani v Kaliforniji. 38-letni producent je razkril, da sta si želela nekoliko drugačno poroko, predvsem pa sta želela uresničiti želje, ki jih je imela njegova žena že od otroštva. "Najela sva farmo palm in jo preuredila. Želela sva narediti nekaj nekonvencionalnega, Selena pa je o svoji poroki sanjala že kot otrok," je povedal. Pevka je imela precej jasno predstavo o tem, kako naj bi bil videti njun veliki dan. "Rekla je: 'Želim si hoditi do oltarja, pot pa naj bo prekrita s perzijskimi preprogami, ki niso popolnoma poravnane. Nočem običajnega cvetja in nočem, da bi vse skupaj delovalo preveč razkošno,'" je povedal.

Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez
Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez
FOTO: Profimedia

Blanco je pojasnil, da sta v pripravo poroke vložila ogromno truda, kljub temu pa sta želela ohraniti sproščeno vzdušje. "Bilo je neverjetno. Videlo se je, da sva v vse skupaj vložila ogromno truda, vendar hkrati ni delovalo togo," je dejal.

Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez
Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez
FOTO: Profimedia

Zakonca sta se poročila na zasebni slovesnosti, ki jo je vodil raper in komik Lil Dicky. Med svati je bilo tudi veliko znanih obrazov, med njimi Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Cara Delevingne, Zoe Saldaña, Paris Hilton, SZA in Camila Cabello.

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Oseba, ki je bila prisotna na poroki, je takrat za revijo People povedala, da je bilo v prostoru čutiti ogromno ljubezni. Posebej čustven naj bi bil trenutek, ko sta si mladoporočenca izmenjala zaobljube, ki sta jih napisala sama. Te naj bi bile hkrati zabavne in ganljive, obred pa je nekatere goste ganil do solz. Po čustvenem obredu je sledilo precej bolj sproščeno praznovanje. Gostje naj bi se zabavali pozno v noč, Selena in Benny pa sta po besedah prisotnih ves večer žarela in se nista mogla nehati smejati. Par bo 27. septembra praznoval prvo obletnico poroke. Par se je romantično povezal leta 2023, decembra 2024 pa sta oznanila zaroko. Poročila sta se septembra naslednje leto v Kaliforniji.

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