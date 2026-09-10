Benny Blanco je v svojem podkastu Friends Keep Secrets spregovoril o poroki s Seleno Gomez, s katero sta si večno zvestobo obljubila 27. septembra lani v Kaliforniji. 38-letni producent je razkril, da sta si želela nekoliko drugačno poroko, predvsem pa sta želela uresničiti želje, ki jih je imela njegova žena že od otroštva. "Najela sva farmo palm in jo preuredila. Želela sva narediti nekaj nekonvencionalnega, Selena pa je o svoji poroki sanjala že kot otrok," je povedal. Pevka je imela precej jasno predstavo o tem, kako naj bi bil videti njun veliki dan. "Rekla je: 'Želim si hoditi do oltarja, pot pa naj bo prekrita s perzijskimi preprogami, ki niso popolnoma poravnane. Nočem običajnega cvetja in nočem, da bi vse skupaj delovalo preveč razkošno,'" je povedal.

Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez FOTO: Profimedia

Blanco je pojasnil, da sta v pripravo poroke vložila ogromno truda, kljub temu pa sta želela ohraniti sproščeno vzdušje. "Bilo je neverjetno. Videlo se je, da sva v vse skupaj vložila ogromno truda, vendar hkrati ni delovalo togo," je dejal.

Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez FOTO: Profimedia

Zakonca sta se poročila na zasebni slovesnosti, ki jo je vodil raper in komik Lil Dicky. Med svati je bilo tudi veliko znanih obrazov, med njimi Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Cara Delevingne, Zoe Saldaña, Paris Hilton, SZA in Camila Cabello.