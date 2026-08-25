Benny Blanco pet dni jedel le pico in shujšal za 2,1 kilograma

Glasbeni producent Benny Blanco se je pet dni prehranjeval le s pico, svoj eksperiment, da lahko s tem načinom prehranjevanja shujša, pa je skrbno dokumentiral in nato rezultate delil na družbenem omrežju. 38-letnik je v objavi razkril, da je bil res uspešen, saj je po petih dneh izgubil 2,1 kilograma telesne teže.

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Zvezdnik je bil dieti tako predan, da je pico s tankim testom nesel s seboj v eno od priznanih restavracij, kjer je njegova partnerka uživala ob skrbno pripravljeni kulinarični poslastici, on pa je jedel enak obrok kot ostalih pet dni. Čeprav mu je tretji dan pica že močno presedala, kar je tudi priznal, pa je bil vztrajen in na koncu pokazal, da se je splačalo, saj je tehtnica pokazala manj.