Benny Blanco pet dni jedel le pico in shujšal za 2,1 kilograma

Glasbeni producent Benny Blanco se je pet dni prehranjeval le s pico, svoj eksperiment, da lahko s tem načinom prehranjevanja shujša, pa je skrbno dokumentiral in nato rezultate delil na družbenem omrežju. 38-letnik je v objavi razkril, da je bil res uspešen, saj je po petih dneh izgubil 2,1 kilograma telesne teže.
Zvezdnik je bil dieti tako predan, da je pico s tankim testom nesel s seboj v eno od priznanih restavracij, kjer je njegova partnerka uživala ob skrbno pripravljeni kulinarični poslastici, on pa je jedel enak obrok kot ostalih pet dni. Čeprav mu je tretji dan pica že močno presedala, kar je tudi priznal, pa je bil vztrajen in na koncu pokazal, da se je splačalo, saj je tehtnica pokazala manj.
Blanco se je diete lotil zaradi promocije svoje knjige, v kateri svoje bralce uči, kako naj tudi preko porazov skušajo doseči svoje sanje. "Bi radi uspeli? Potem morate znati preživeti tudi padce. Sam nenehno doživljam padce – pri vsakodnevnih stvareh in tudi takšne, po katerih se pobiram več let. A tekom časa sem se naučil nekaj trikov, s katerimi napake spremenim v nekaj dobrega," je zapisal in dodal: "Kot glasbeni producent imam super moč, da pomagam ljudem do uspeha, ki je že v njih."
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