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Tuja scena

Benny Blanco pet dni jedel le pico in shujšal za 2,1 kilograma

Los Angeles, 25. 08. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Benny Benco

Benny Blanco, mož pevke Selene Gomez, je na družbenem omrežju sporočil, da je pet dni jedel le pico in izgubil 2,1 kilograma. Kot je dejal, je s to nenavadno dieto dokazal, da lahko človek shujša, ne glede na to, kako se prehranjuje.

Glasbeni producent Benny Blanco se je pet dni prehranjeval le s pico, svoj eksperiment, da lahko s tem načinom prehranjevanja shujša, pa je skrbno dokumentiral in nato rezultate delil na družbenem omrežju. 38-letnik je v objavi razkril, da je bil res uspešen, saj je po petih dneh izgubil 2,1 kilograma telesne teže.

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Zvezdnik je bil dieti tako predan, da je pico s tankim testom nesel s seboj v eno od priznanih restavracij, kjer je njegova partnerka uživala ob skrbno pripravljeni kulinarični poslastici, on pa je jedel enak obrok kot ostalih pet dni. Čeprav mu je tretji dan pica že močno presedala, kar je tudi priznal, pa je bil vztrajen in na koncu pokazal, da se je splačalo, saj je tehtnica pokazala manj.

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Blanco se je diete lotil zaradi promocije svoje knjige, v kateri svoje bralce uči, kako naj tudi preko porazov skušajo doseči svoje sanje. "Bi radi uspeli? Potem morate znati preživeti tudi padce. Sam nenehno doživljam padce – pri vsakodnevnih stvareh in tudi takšne, po katerih se pobiram več let. A tekom časa sem se naučil nekaj trikov, s katerimi napake spremenim v nekaj dobrega," je zapisal in dodal: "Kot glasbeni producent imam super moč, da pomagam ljudem do uspeha, ki je že v njih."

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KOMENTARJI5

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HitraVeverca
25. 08. 2026 10.13
Namesto da pišemo neumnosti, dajmo osveščat ljudi kaj je protein, kaj so ogljikovi hidrati itd in se malo bolj posvečati ljudem kot je Jernej Ogrin, ne pa gledati neumnosti, hvala...
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0 0
Pomladni cvet
25. 08. 2026 10.11
poznam modela, ki shujša za več kot 4 kg, samo če se tehta zjutraj v primerjavi z večerom
Odgovori
0 0
Uporabnik1544434
25. 08. 2026 09.57
ha ha ha ha kumarice so slabo obrodile ne bodo kisle
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0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
25. 08. 2026 09.49
ni shujšal..temveč začasno imel v sebi manj hrane ker mu je pica že presedala..seveda ni toliko jedel kot bi sicer vse druge hrane..dvomim da je pico jedel za zajtrk kosilo vecerjo pa še umes kot vsi še kej umes pojemo
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+2
2 0
Victorinox
25. 08. 2026 09.28
Neverjetno. Koliko pa je bilo gibanja prej in sedaj ob hranjenju s pico?
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+1
1 0
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