Benny Blanco po prvem poljubu s Seleno Gomez: Z njo bom verjetno imel otroka

Nobena skrivnost ni, da je bila naklonjenost med Seleno Gomez in Bennyjem Blancom hipna. Pevec je v enem od podkastov priznal, da je že po prvem poljubu vedel, da je Selena prava. "Verjetno se bom poročil s to osebo," so bile, kot je dejal, njegove misli po prvem poljubu. Zatem se je popravil: "Nisem rekel, da se bova poročila, ampak sem si rekel, da bom s to osebo verjetno imel otroka," je dejal. Njegova zaročenka je besede označila za ljubke.