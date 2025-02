Benny Blanco z valentinovim presenečenjem za Seleno Gomez razburil oboževalce

Njegova objava je prejela nešteto negativnih komentarjev, sledilci so si bili složni, da je to dejanje malomarno in neokusno."V Gazi in drugod po svetu stradajo otroci. Kakšna potrata," je zapisala ena sledilka, druga pa je dejala, da je to dejanje naravnost odvratno. "Kako potratno. To je prekleto odvratno. In od vseh mest ravno v kopalnici," je zapisal tretji, med tem ko je četrti obsojajoče dejal: "Nič ne pove bolj, da ima nekdo preveč denarja, kot to, da uničiš glavno kopalniško kad za objavo na družabnem omrežju za valentinovo." Kljub množičnemu nezadovoljstvu pa se je med komentarji našlo nekaj sledilcev, ki so njegovo idejo pozdravljali, saj naj bi bila zelo premišljena in da se iz tega dejanja da resnično preceniti, kako zelo ima rad svoje dekle.