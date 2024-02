Berlinale skrajno desničarskim politikom preklical vabilo na odprtje

Na festivalu Berlinale, kjer so močno odvisni od javnega financiranja, so se pred tem upirali pritiskom, da bi predstavnikom AfD prepovedali udeležbo na slavnostnem dogodku 15. februarja. Pri tem so se sklicevali na protokol, ki narekuje, da na njem sodelujejo demokratično izvoljeni uradniki.

Vendar jih je nato "intenzivna razprava v kulturnem sektorju", ki je vključevala odprto pismo več kot 200 filmskih strokovnjakov, ki so ostro kritizirali festival, spodbudila k temu, da se odločijo drugače. "Danes sta se direktorja Berlinala odločila, da se prekliče povabilo petim predhodno povabljenim politikom AfD," so zapisali v izjavi.

Berlinale je prva večja predstavitev kinematografije v posamičnem letu v Evropi ter služi kot platforma za stotine filmov z vsega sveta, njihove zvezdnike in priznane avtorje v mednarodnem merilu.

Organizatorji so pojasnili, da je razburjenje zaradi gostov skrajne desnice "pokazalo, kako zelo sta zavezanost svobodni, strpni družbi in nasprotovanje desničarskemu ekstremizmu del DNK Berlinala". Na festivalu, ki poteka že 74 let in je običajno najbolj politično naravnana prireditev te vrste, so dodali tudi, da že dolgo nasprotujejo "vsem oblikam desničarskega ekstremizma". Člani AfD pa se po pojasnilih festivala zavzemajo za omejitve priseljevanja in zgodovinski revizionizem ter uporabljajo ksenofobno retoriko.

AfD, ki je bila ustanovljena leta 2013 kot skupina proti evru, preden se je preoblikovala v stranko proti priseljencem, v zadnjih letih pridobiva priljubljenost, medtem ko se Nemčija spopada s porastom migracij in šibkim gospodarstvom. Po razkritjih prejšnji mesec, da so člani AfD razpravljali o načrtih za množično deportacijo priseljencev in "neasimiliranih državljanov", so se v zadnjih tednih pojavili protesti in razprave o tem, ali bi bilo treba stranko prepovedati. Skupine državljanov so grozile, da bodo pripravile proteste ob odprtju festivala, če bi bili prisotni predstavniki stranke AfD.