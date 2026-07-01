Berlinskemu filharmoničnemu orkestru se obetajo velike spremembe

Odhod Andree Zietzschmann po pisanju nemške tiskovne agencije dpa približno sovpada s celovito prenovo koncertne dvorane filharmonije, ki je predvidena za leto 2032. Po njenih besedah bo ta "zahtevala umetniškega vodjo, ki bo dobro seznanjen s tem področjem in bo zahteven projekt spremljal dolgoročno" . "Čas, ki sem ga izbrala za zamenjavo, naj bi k temu prispeval," je dodala.

Z zlatom okrašena koncertna dvorana, v kateri domuje orkester in jo je zasnoval nemški arhitekt Hans Scharoun (1893–1972), je potrebna prenove. Zaradi tega bo orkester predvidoma od leta 2032 potreboval začasne prostore, a podrobnosti zaenkrat niso znane.

Berlinski filharmoniki so eden od vodilnih orkestrov na svetu. Zietzschmann je vodenje prevzela v sezoni 2017/2018 ter orkester vodila tudi skozi obdobje pandemije covida-19.

Berlinski baročni solisti, ki so komorni sestav članov Berlinske filharmonije, bodo v sezoni 2026/2027 nastopili tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu.