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Berlinskemu filharmoničnemu orkestru se obetajo velike spremembe

Berlin, 01. 07. 2026 19.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Berlinskemu filharmoničnemu orkestru se obetajo velike spremembe

Umetniška direktorica berlinskega filharmoničnega orkestra Andrea Zietzschmann bo svoj mandat zaključila poleti 2028. Kot sta sporočila orkester in berlinski mestni oddelek za kulturo, ne bo podaljšala pogodbe za tretji mandat. Petinpetdesetletna Zietzschmann je povedala, da je po enajstih letih na položaju čas, da se poda na novo pot.

Odhod Andree Zietzschmann po pisanju nemške tiskovne agencije dpa približno sovpada s celovito prenovo koncertne dvorane filharmonije, ki je predvidena za leto 2032. Po njenih besedah bo ta "zahtevala umetniškega vodjo, ki bo dobro seznanjen s tem področjem in bo zahteven projekt spremljal dolgoročno". "Čas, ki sem ga izbrala za zamenjavo, naj bi k temu prispeval," je dodala.

Koncertna dvorana filharmonije v Berlinu
Koncertna dvorana filharmonije v Berlinu
FOTO: Profimedia

Z zlatom okrašena koncertna dvorana, v kateri domuje orkester in jo je zasnoval nemški arhitekt Hans Scharoun (1893–1972), je potrebna prenove. Zaradi tega bo orkester predvidoma od leta 2032 potreboval začasne prostore, a podrobnosti zaenkrat niso znane.

Berlinski filharmoniki so eden od vodilnih orkestrov na svetu. Zietzschmann je vodenje prevzela v sezoni 2017/2018 ter orkester vodila tudi skozi obdobje pandemije covida-19.

Berlinski baročni solisti, ki so komorni sestav članov Berlinske filharmonije, bodo v sezoni 2026/2027 nastopili tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Berlinski filharmonični orkester glasba umetniška direktorica Andrea Zietzschmann

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