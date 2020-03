Berlusconi zapustil dolgoletno partnerko, zdaj v razmerju s 54 let mlajšo

83-letni Silvio Berlusconi se je razšel z dolgoletno partnerko Francesco Pascale , a kljub temu ostajata prijatelja, so sporočili iz njegove stranke Naprej Italija. Francesca, ki je v enem od intervjujev dejala, da je Berlusconija vsak dan prosila, naj se poroči z njo, na novico očitno ni bila pripravljena, saj je dejala, da je osupla ob sporočilu iz stranke. "Za vedno bo ostal v mojem srcu. Želim mu vso srečo na svetu in upam, da bo našel nekoga, ki bo tako skrbel zanj, kot sem jaz," je dejal blondinka, v katero se je Berlusconi zagledal, ko je ustanovila klub njegovih oboževalcev.

Berlusconi pa naj bi si že pred razhodom našel novo dekle, in sicer 30-letno Marto Fascina, poslanko njegove stranke. Govorice, da je dvakrat ločeni medijski mogotec v razmerju z Fascino so se v medijih pojavljale že nekaj časa, vendar so ugibanja končali paparaci, ko so ju fotografirali med zapuščanjem hotela v Švici, skupaj sta namreč na sprehod peljala Francescinega psa. Če informacija drži, je Fascinova omrežila moškega, imenovanega 'nesmrtni', ki že več kot 20 let kroji italijansko politiko kljub spolnim škandalom, številnim spodrsljajem in sodnim postopkom.