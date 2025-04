Bernie Sanders na Coachelli napovedal nastop pevke: Država se sooča z izzivi

Na priljubljenem ameriškem festivalu Coachella je možno tako rekoč vse. Na odrih nastopajo največje glasbene zvezde, med občinstvom so pomešani zvezdniki, srečati pa je mogoče tudi vplivne politike. Zbrani so z začudenjem pogledali, ko je ameriški senator Bernie Sanders , znan po tem, da s svojimi dejanji pogosto poskrbi za viralne trenutke, napovedal nastop pevke Clairo .

Pred njim je javnost nagovoril Maxwell Frost, sicer najmlajši član kongresa, ki je Sandersa povabil na oder. "Ta država se sooča z zelo težkimi izzivi. Prihodnost Amerike je odvisna od vaše generacije. Potrebujemo, da se postavite zase, da se borite za pravičnost. Borite se za ekonomsko, družbeno in rasno pravičnost," je dejal Sanders, ki je istega dne nagovoril tudi na shodu v Los Angelesu z naslovom 'Boj proti oligarhiji'.

Občinstvo na festivalu je pozval, naj se vedno bori za pravico. "Lahko se obrnete stran in prezrete, kaj se dogaja, a če to storite, to počnete na lastno odgovornost," je dejal v soboto. "Po vsej državi, ne v Kaliforniji ali Vermontu, od koder prihajam, ampak na Floridi skušajo politiki ženskam vzeti pravico do njihovega telesa. Morate se boriti za pravice žensk," je še povedal Sanders. Ob tem se je obregnil, da ameriško gospodarstvo deluje v dobro bogatašev, ne pa v dobro delavstva. "Smo edina od večjih držav, ki ljudem ne zagotavlja javnozdravstvenega sistema," je dejal.

Ko je na oder naposled povabil pevko, se ji je zahvalil za 'odlično delo, ki ga opravlja' - med drugim se bori za pravice žensk in opozarja na nujnost končanja vojne v Gazi.