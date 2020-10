Bernie Ecclestone slavi 90 let: v istem letu dobil sina in vnukinjo

Milijarder Bernie Ecclestone je praznoval 90. rojstni dan, na Instagramu pa mu je ob okroglem jubileju čestitala tudi 36-letna hči Tamara Ecclestone, ki je delila tudi eno od fotografij s praznovanja.

"Najsrečnejši dan, ki ga praznuje moj čudoviti oče. V resnici ne mara pozornosti in praznovanja, vendar si to zelo zasluži. Vedno misli in dela stvari za druge. Upam, da je danes začutil, kako zelo je ljubljen in cenjen,"je zapisala ob fotografiji, na kateri pozira skupaj z očetom Bernijem, prvorojenko Sophio in rojstnodnevno torto, na kateri je številka '90'.