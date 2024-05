Bernie Taupin o novem albumu Eltona Johna: 'Vse je narejeno in posneto'

Zdi se, da Elton John vstopa v svoje naslednje obdobje. Kot piše The Sun , je dolgoletni sodelavec ikone Bernie Taupin spregovoril o Johnovi naslednji plošči – ki bo izšla prej kot slej – na dogodku The Other Songs Live v Londonu. "Z Eltonom imava album, ki bo izšel zelo kmalu, vendar si ne upam reči ničesar o tem, ker imam strog ukaz, naj bom tiho," je dejal 74-letni pisec besedil. Taupin je dodal, da je "vse narejeno in posneto. Mislim, da je zelo briljanten in precej sodoben in bo zagotovo presenetil in navdušil veliko ljudi ter upam, da bo uspešen," je zaključil.

Dvakratni nominiranec za grammyja je spregovoril tudi o svoji karieri in karieri glasbenika. "Za naju z Eltonom je bilo usojeno, da živiva vloge, ki jih živiva, in to je smiselno, in bilo je uspešno in oba sva blagoslovljena, da sva prišla na drugo stran," je dejal Bernie. "Imam srečo, da sem šel skozi vse in sem tukaj in srečnejši kot kdaj koli prej. In to ni zato, da bi omalovaževali Eltonovo kariero – on je bil tisti, ki bi moral biti ta obraz, obraz, ki ga vsi poznajo. Lepilo, ki nas je držalo skupaj vsa ta leta, je glasba ... Mislim, da je muzikalnost vsega tega pomembna. In tu sva popolnoma 50/50, z roko v roki," je rekel in zaključil: "Nikoli se ne bo nič spremenilo. To je dediščina, ki smo jo skovali in to smo skovali skupaj, in to je najpomembnejše bistvo naše kariere. Tako da na tej ravni mislim, da sva si popolnoma enaka."