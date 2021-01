Berniejeve pletene rokavice postale spletna senzacija

Senator Vermonta Bernie Sanders je postal pravi spletni hit. Kamere so ga med inavguracijo ujele, kako povsem sam in na prvi pogled zdolgočaseno sedi v hladnem vremenu in čaka na inavguracijo. Kot poroča BBC, so se mnogi sprva norčevali iz njegovih vzorčastih, volnenih rokavic, za katerimi se skriva lepa zgodba.

Spletla jih je namreč učiteljica iz Vermonta Jen Ellis, ki plete puloverje iz stare volne in recikliranih plastičnih steklenic. Ellisova je bila že lani presenečena, ko je videla, da Sanders njene ročno izdelane rokavice nosi med predsedniško kampanjo.