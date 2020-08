Besedni boj med Kelly in oboževalcem: Še vedno sem podeželsko dekle

Pred dnevi so ustvarjalci resničnostnega šova Amerika ima talent sporočili, da bo mesto poškodovanega Simona Cowlla za sodniško mizo za nekaj epizod zasedla prva zmagovalka omenjenega šova, Kelly Clarkson . To pa je šlo v nos nekaterim uporabnikom na Twitterju , ki jim pevkin natrpani urnik ne da miru. "Kelly bo zasedla Simonovo mesto," je zapisal eden od uporabnikov, "Ni čudno, da njena poroka ni zdržala pritiska. Nenavadno, da ima sploh čas za svoje otroke. Ni več staro podeželsko dekle, v katero smo se zaljubili. Pomembno je le, da je Kelly na televiziji in nihče drug. Ni mi hudo zanjo, ampak za njene otroke."

Clarksonova se je nekaj ur pozneje odzvala na komentar: "Ogovarjanje ženske, ki ima dobro delovno etiko, je odlična mama in vskoči na pomoč, ko prijatelj prosi za uslugo. To je nekaj, kar dobra stara podeželska dekleta delajo." Za konec zapisa je še dodala, da ne verjame, da uporabnik v resnici res tako čuti: "Upanje imam v vaše srce."

Junija je pevka in voditeljica pogovorne oddaje vložila ločitvene papirje od Brandona Blackstocka. Kot razlog za razhod je navedla nepremostljive razlike. Nekdanja zakonca se bosta za skrbništvo nad otroki dogovorila naknadno. Skupaj sta bila skoraj sedem let in imata dva otroka, šestletno hčerkoRiverin štiriletnega sina Remingtona.