R. Kelly v eksplozivnem intervjuju v solzah vztrajal, da je nedolžen

Sprva se je branil, da gre za obtožbe, glede katerih je že bil spoznan za nedolžnega in da ni pravično, da se mora še kar naprej zagovarjati. Leta 2008 so mu namreč sodili zaradi otroške pornografije, a ga je porota oprostila. "Takrat sem dokazal svojo nedolžnost. Ne morete me zdaj spet obtoževati tega. Ne morete. Ni pravično. Ko dokažeš nedolžnost, je primera konec," je vztrajal, a mu je voditeljica pojasnila, da ne govori o preteklih obtožbah temveč teh, ki se dogajajo zdaj. "Ženske pravijo, da ste imeli z njimi spolne odnose, ko so bile mladoletne, da ste jih čustveno, psihično in fizično zlorabljali. Pravijo, da ste jih vodili v črno sobo, kjer so se dogajale neopisljive stvari," je dejala.

Voditeljica ga je nato vprašala, če torej pravi, da nikogar ni zadrževal proti njihovi volji. "Tega mi ni treba početi. In zakaj bi? Kako neumno bi bilo, da bi – glede na vse, kar sem prestal – zadrževal osebo, kaj šele 4, 5, 6, 50. kako neumen bi mogel biti? To je neumno, ljudje!"

"Uporabljajte zdravo pamet! Pozabite na to, kaj čutite do mene. Če želite, me sovražite ali ljubite, ampak samo uporabljajte zdravo pamet! Kako neumno bi bilo, da bi si – z mojo noro zgodovino in vsem, kar sem prestal – rekel, oh zdaj bom pa pošast in bom zapiral dekleta prti njihovi volji, jih priklenil v klet, in jim ne pustil jesti in jih ne izpustil ven, razen če si morajo kupiti nove čevlje! Nehajte, no."

"Nehajte se igrati! Nisem storil teh stvari," je dejal glasneje in izbruhnil v jok: "To nisem jaz! Jaz se borim za svoje prekleto življenje!"

R. Kellyja so obtožili spolnih napadov na mladoletnice z desetimi obtožbami spolne zlorabe, ki vključujejo štiri žrtve, tri od njih so bile v času domnevnih srečanj med letoma 1998 in 2010 mladoletne. Obtožili so ga v 10 točkah, ena izmed njih je posnetek, na katerem ima zvezdnik spolne odnose s 14-letnico, po kateri med drugim tudi urinira. Če bo obtožen, mu grozi 70 let zaporne kazni – sedem let za vsako obtožnico. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega.