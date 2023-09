Besna Kourtney: Ne potrebujem vas več, Kim ti si čarovnica

Po mesecih napetosti v ožjem krogu družine Kardashian je v napovedniku četrte sezone njihove serije The Kardashians pred kamero znova počilo. Silovit prepir je izbruhnil med sestrama Kim in Kourtney, ki se javno prerekata že dlje časa, Kourtney pa je imela tokrat dovolj.

Nesoglasja med sestrama Kim Kardashian in Kourtney Kardashian trajajo že vse od poroke, ki jo je imela Kourtney lansko leto v Portofinu. Po njej se je namreč Kim odločila, da bo sodelovala z italijanskim dizajnerjem Dolce in Gabbano, kar ji je Kourtney očitala v telefonskem pogovoru: "Videla si nekaj, kar je bilo moje in to želela imeti." Kim se je branila, da je poskušala imeti drugačne stile na modni pisti od tistih, ki so bili videni na sestrini poroki maja 2022 s Travisom Bakerjem, a je Kourtney vztrajala.

"Ne preneseš, da je v središču pozornosti nekdo drug," je nadaljevala. "Prišla si na mojo poroko in se pritoževala od prvega do zadnjega trenutka. To je srž problema. Ni težava, da ti nisi mogla biti srečna, težava je, da nisi mogla biti srečna zame," je izbruhnila Kourtney pred kamero v zadnji epizodi.

42-letna Kim pa je kot odgovor svojo 44-letno sestro pozvala, naj se raje zazre vase. "Želim, da se poglobiš vase in ugotoviš, zakaj me tako sovražiš. Predvsem pa prideš do dna temu, zakaj si tako jezna name, ker se nič od tega, kar trdiš, ni zgodilo. Vesela sem bila zate". Kim je prepričana, da se Kourtney, ki s Travisom pričakuje prvega otroka, maščuje celotni družini Kardashian-Jenner. Za njenim hrbtom naj bi govorili celo njeni otroci Mason, Penelope in Reign.

"Vsi prijatelji prihajajo k nam za tvojim hrbtom in se pritožujejo, da si se spremenila, da te ne prepoznajo več. Dejansko imamo skupinski klepet, ki se imenuje 'Ni Kourtney', v katerem se sprašujemo, kdaj si se tako spremenila in postala maščevalna", Kourtney pa je odgovorila: "Ne potrebujem vas več," zgrožena, da imajo skrivne klepete o njej.