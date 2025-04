Betsy Arakawa umrla zaradi tekočine v prsih, ki jo je povzročil redek virus

Poročilo je pokazalo, da se je klasični pianistki nabrala tekočina v prsih in da so ji blago otrdele žile, ki so s krvjo oskrbovale njeno srce in telo. Arakawa je bila negativna na testu za covid-19, gripo, alkohol in opojne droge, njeno telo pa ni kazalo nobenih znakov travme, piše v poročilu in dodaja, da so njene ravni ogljikovega monoksida v mejah normale.