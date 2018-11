Bette Midler neprimerno napadla Melanio Trump

Bette Midler je tvitnila fotografijo, na kateri je leta 2000 za britansko revijo GQ pozirala Melania Trump. Zraven je pripisala: "Račun za čiščenje prevlek predsedniškega letala mora biti noro visok," in dodala oznako #FLOT*TS (Flotus je oznaka ameriških prvih dam, tits pa vulgarna angleška beseda za prsi).

Zaradi deljenja zelo stare fotografije in neprimernega zapisa se je takoj znašla pod plazom kritik. Predvsem uporabnice so jezne in razočarane, da se je nekdo, ki velja za zagovornico žensk, spustil na takšno raven in tako neprimerno ponižal drugo žensko. Predvsem se jim zdi neprimerno osebo soditi zaradi dejanj iz daljne preteklosti.