Bette Midler se je opravičila za norčevanje iz Melanie Trump

"Ni bilo prav, da sem se norčevala iz njenega naglasa. Amerika je zgrajena na ljudeh, ki govorijo različne naglase in tu so vedno dobrodošli," je dan po ostrem napadu nad Melanio Trump tvitnila ameriška igralka Bette Midler.

Očitno je bil odziv na njene tvite tako hud, da je čutila potrebo po opravičilu. Spomnimo: medtem ko je bila Melania glavna govornica drugega dne nacionalne konvencije republikanske stranke moža, predsednika Donalda Trumpa, je Bette sproti tvitala o prvi dami in predvsem njenem načinu govora. "O bog. Še vedno ne zna govoriti angleško." Napisala je še nekaj tvitov in dodala: "Odstranite to nelegalno tujko z odra!" Midlerjeva pa tu ni končala:"Ti pa si srečna Slovenka. Po vseh teh operacijah, ki si jih prestala, si zadela na loteriji in pristala priklenjena na velikanskega idiota."