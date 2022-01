Betty White bo pokopana v krogu svojih najožjih

"Priprave potekajo zasebno, kar je bila Bettyjina želja. Nikoli ni želela, da ljudje okoli nje zganjajo kraval," je za revijo People dejal dolgoletni prijatelj in agent pokojne igralke Betty White. Datuma pogreba ni razkril, prav tako pa ni znano, ali se ga bodo udeležili kateri izmed njenih slavnih prijateljev in sodelavcev.

Jeff Witjas je dodal, da se lahko Betty ljudje poklonijo z darovanjem eni ali večim izmed njenih priljubljenih dobrodelnih organizacij, ki skrbijo za dobrobit živali. Komičarka je bila namreč velika ljubiteljica živali, katerim je posvetila velik del svojega življenja. Z losangeleškim živalskim vrtom je tesno sodelovala več kot 50 let, svojo ljubezen do živali pa je začela gojiti med snemanjem televizijske oddaje The Pet Set, v kateri je gostila znane goste, ki so v studio prišli s svojimi hišnimi ljubljenčki. Nekoč je izjavila: "Sem najsrečnejša starka na svetu. Polovico življenja delam v poklicu, ki ga obožujem, drugo polovico pa delam z živalmi."