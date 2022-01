Življenje Betty White: 'Najstnica ujeta v starem telesu'

Betty White se je rodila 17. januarja leta 1922 v zvezni državi Illinois. S starši se je pri dveh letih kot edinka odselila v Los Angeles. V poznih 30. letih prejšnjega stoletja je začela delati kot igralka in manekenka, a je morala kasneje svojo kariero za nekaj časa potisnit na stran zaradi druge svetovne vojne, v kateri je bila del ameriške prostovoljne službe. Po vojni je nadaljevala z delom v zabavni industriji – na polovici 20. stoletja je prvič zaigrala v televizijski seriji Life with Elizabeth , ki jo je ustvarila skupaj z Georgom Tibblesom . "On je pisal, jaz pa producirala. Bila sem ena izmed prvih producentk v Hollywoodu," je o svojih začetkih dejala za Hollywood Reporter.

Novico o Bettyjini smrti je za revijo People prvi potrdil njen agent in bližnji prijatelj Jeff Witjas , ki je povedal, da je igralka mirno umrla v spanju na svojem domu v Kaliforniji, ob tem pa ubesedil misli mnogih: "Čeprav bi Betty kmalu dopolnila sto let, sem mislil, da bo živela večno." A kljub temu da Whitove ni več med nami, njeno delo, smisel za humor, večni optimizem in ljubezen do živali ostajajo. Kakšno je bilo njeno življenje, ki jo je izoblikovalo v eno izmed najbolj priljubljenih 'babic' na svetu?

Po Zlatih dekletih je Betty gostovala v številnih serijah in zabavnih oddajah, a nikjer ni požela prejšnje stopnje uspeha, dokler ni leta 2009 njena kariera doživela ponovnega preporoda, ko je ob boku Ryana Reynoldsa in Sandre Bullock zaigrala v romantični komediji Snubitev . S svojim predrznim humorjem je prepričala toliko oboževalcev, da so ti ustvarili spletno kampanjo, v kateri so zanjo zahtevali voditeljsko mesto v ameriški legendarni oddaji Saturday Night Live . Podpora je bila dovolj velika in tako je Betty pri 88-letih postala najstarejša voditeljica satirične oddaje. Podpornikom na Facebooku se je komičarka v uvodnem monologu zahvalila v svojem slogu: "Prej sploh nisem vedela, kaj Facebook je. Sedaj, ko vem, kaj je, moram reči, da se sliši kot veliko zapravljenega časa." Voditelj Seth Meyers je po njeni smrti razkril, da mu bo za vedno ostala v spominu kot edina voditeljica SNL-a, ki je na zabavi po oddaji dobila stoječe ovacije in tam žurala do poznih jutranjih ur: "Zabava, na kateri je naročila vodko in hot dog ter tam ostala do bridkega konca."

Svoje delo na televiziji je nadaljevala kot gostja v številnih pogovornih oddajah in televizijskih kvizih, glavna odskočna deska pa je bila zanjo vloga v seriji The Mary Tyler Moore Show leta 1973. Občinstvu je takrat prvič pokazala svoj oster smisel za humor, ki ji je prinesel kar dva emmyja. Svoje uspehe je nizala tudi v naslednjem desetletju, ko je prejela vlogo svojega življenja v humoristični nanizanki Zlata dekleta . Navduševala je kot naivna, a hkrati ljubka vdova Rose Nylund , ki je po smrti svojega moža spletla tesno prijateljsko vez s tremi ženskami, ki so jih igrale vse že pokojne igralke Beatrice Arthur , Rue McClanahan in Estelle Getty .

Priložnosti so se za igralko kljub njenim letom nato kar vrstile. Pomemben pečat je pustila v televizijski seriji Norišnica v Clevelandu, leta 2012 pa je dobila celo svojo oddajo Betty White's Off Their Rockers, v kateri so predstavniki starejše generacije nad mlajšimi izvajali potegavščine. Tistega leta je v posebni televizijski oddaji praznovala svoj 90. rojstni dan, kjer so ji čestitala številna znana imena v svetu komedije, od Ellen Degeneres do Tine Fey. Leta 2019 je posodila glas tigrasti igrači poimenovani Bitey White v Svetu igrač 4, to pa je bila tudi ena izmed njenih zadnjih vlog.

Življenje posvetila karieri in živalim

Da je bil eden izmed Bettyjinih zadnjih likov tiger, ni bilo naključje, saj je bila velika ljubiteljica živali, ki jim je posvetila velik del svojega življenja. Vzljubila jih je v televizijski oddaji The Pet Set, v kateri je gostila znane goste, ki so v studio prišli s svojimi hišnimi ljubljenčki. Snemala je tako v studiu kot na različnih lokacijah po ZDA, kjer se je družila tudi z divjimi živalmi, kot so medvedi, sloni, levi in drugi. Zadnja štiri desetletja je tesno sodelovala z živalskim vrtom v Los Angelesu in dobrodelno organizacijo Morris Animal, ki skrbi za dobrobit živali. "Sem najsrečnejša starka na svetu. Polovico življenja delam v poklicu, ki ga obožujem, drugo polovico pa delam z živalmi," je nekoč izjavila.