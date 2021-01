Betty White praznuje 99. rojstni dan.

O rojstnodnevnih načrtih legendarne hollywoodske igralke Betty White je spregovoril njen dolgoletni prijatelj in agent Jeff Witjas, ki je za Fox News povedal, da čeprav z veseljem praznuje zadnji rojstni dan z dvema števkama, zaradi pandemije covida-19 ne bo imela velikega praznovanja in zato ga preživlja varno. Izpostavil je, da svojim oboževalcem sporoča, da jih ima rada in svoj karierni uspeh pripisuje ravno njim. Kakšna pa je njena rojstnodnevna želja? "Da bo vsaj še eno leto ostala zdrava tako, kot je danes," še dodaja njen prijatelj.