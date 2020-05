Betty White se razvaja s koktajli, hot dogi ter ocvrtim krompirčkom

Betty White dneve v karanteni preživlja ob svojih najljubših stvareh. Tri poslastice, brez katerih v njenem življenju ne gre, so koktajli ter hitra prehrana - hot dogi ter ocvrt krompirček. Pravi, da si to troje privošči dokaj pogosto. Njen najljubši alkoholni koktajl je vodka martini, ki je tudi izbrana pijača literarnega junaka Jamesa Bonda.

''Betty se rada pošali, da je vodka tista, ki jo ohranja mlado. Zelo rada se zadržuje doma ter poseda v gugalniku s kozarcem v roki. Ob tem si z veseljem ogleda kakšen televizijski kviz,'' je razkrila prijateljica in dodala, da Betty v resnici ni velika ljubiteljica pitja alkoholnih pijač in da si kozarec privošči le, ko je za to primerna priložnost.

Igralka, ki dobro prenaša trenutke v samoizolaciji živi v kraju Carmel v Kaliforniji. Hiša v kateri stanuje, pa ima prekrasen vrt, ki ga obiskuje veliko divjih živali. Omislila si je nekaj pomočnikov, ki za te živali poskrbijo, na voljo pa so ji tudi v primeru, če kaj potrebuje tudi sama. Njen predstavnik se je na to temo pošalil in dejal, da se virus boji Betty in ne obratno, sama pa je dodala: ''Sem blagoslovljena z izjemno dobrim zdravjem in to je tisto, kar enostavno moram ceniti.''