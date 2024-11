Betty za vedno: legendi se bodo poklonili s poštno znamko

Poštna služba Združenih držav Amerike bo prihodnje leto izdala posebno poštno znamko, s katero se bo poklonila legendarni igralki in komedijantki Betty White, ki je decembra 2021 umrla le nekaj dni pred svojim 100. rojstnim dnevom. Znamko je na podlagi fotografije ustvaril bostonski umetnik Dale Stephanos. "Rad bi poslal pismo 18-letni različici sebe s to znamko in povedal, da bo vse v redu," je napisal na svojem Facebookovem profilu.