Beyonce na sodišču zaradi hčerkinega imena

Ameriška diva Beyonce bije sodno bitko zaradi izbire otrokovega imena. Sedemletni hčerki je nadela ime Blue Ivy, katerega naj bi že pred leti uporabila Wendy Morales za poimenovanje svojega podjetja. Zdaj želi glasbenica hčerko zaščititi kot kulturno ikono.

Beyonce trdi, da so trditve Moralesove popolnoma nesmiselne in da jih je potrebno ovreči FOTO: Profimedia

Ameriška glasbenica Beyonce Carter že več let bije sodno bitko z Wendy Morales, lastnico enega od podjetij, specializiranih za organiziranje porok. Razlog? Ime glasbeničine hčerke. Beyonce in njen soprog Jay Z sta namreč svoji prvorojenki, ki danes šteje sedem let, nadela ime Blue Ivy, ime pa je zdaj jabolko spora, ker Moralesova trdi, da se je tako imenovalo njeno podjetje še pred dekličinim rojstvom.

Zaradi imena Blue Ivy Beyonce že več let bije sodno bitko: zdaj želi hčerko zaščititi kot kulturno ikono FOTO: Profimedia

Tuji mediji so dobili vpogled v dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je Beyonce svojo hčerko razglasila za 'kulturno ikono' z namenom, da bi zaščitila njeno ime. The Blast poroča, da glasbenica ne želi zaščititi imena Bue Ivy, temveč Blue Ivy Carter. To je želela storiti že ob hčerkinem rojstvu leta 2012, a ji je načrte prekrižala Moralesova, ki je zoper njeno vlogo vložila pritožbo. Na sodišču je glasbenica pritožbo označila za popolnoma nesmiselno in pojasnila: ''Trditve Moralesove, da bodo stranke zato zmedene in da bodo med seboj mešale podjetje za organiziranje porok ter hčerko dveh najbolj znanih glasbenih izvajalcev na svetu, so popolnoma nesmiselne in neresne, zato jih je potrebno ovreči.''Dodala je tudi, da k znatni razliki med poimenovanji pripomore tudi dejstvo, da je na koncu hčerkinega imena tudi priimek Carter ( ki ga ravno tako želi zaščititi). Pod tem imenom namreč v prihodnosti namerava lansirati tudi lastno kolekcijo oblačil, izdelkov za nego las in ostalih pripomočkov.

Sedemletna Blue Ivy danes uživa tudi status častne meščanke Hvara FOTO: Profimedia